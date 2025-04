Starker Wochentag in Wien: ATX Prime liegt nachmittags im Plus

Aktuell zeigen sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Um 15:41 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,09 Prozent höher bei 2 070,71 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 2 048,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2 048,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 077,72 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 047,59 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, mit 2 072,14 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 826,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 1 777,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 13,41 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 2 190,23 Punkte. Bei 1 802,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit CPI Europe (+ 4,04 Prozent auf 17,52 EUR), CA Immobilien (+ 3,57 Prozent auf 23,20 EUR), voestalpine (+ 2,67 Prozent auf 23,10 EUR), Wienerberger (+ 2,28 Prozent auf 31,38 EUR) und UBM Development (+ 2,00 Prozent auf 20,40 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen DO (-6,13 Prozent auf 153,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,63 Prozent auf 6,90 EUR), FACC (-1,90 Prozent auf 7,22 EUR), Polytec (-1,82 Prozent auf 2,70 EUR) und AMAG (-1,52 Prozent auf 25,90 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 158 552 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 25,376 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

2025 hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at