Montagshandel in Zürich: SMI zum Ende des Montagshandels fester

Der SMI machte am Montag Gewinne.

Letztendlich legte der SMI im SIX-Handel um 1,01 Prozent auf 12 296,74 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,403 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,354 Prozent fester bei 12 216,57 Punkten in den Handel, nach 12 173,44 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tagestief bei 12 199,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 334,06 Punkten lag.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, mit 12 012,87 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 22.04.2024, lag der SMI noch bei 11 327,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, einen Stand von 11 207,38 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 10,08 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 434,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,48 Prozent auf 264,00 CHF), Novartis (+ 2,26 Prozent auf 96,33 CHF), Logitech (+ 2,02 Prozent auf 80,76 CHF), Givaudan (+ 1,49 Prozent auf 4 296,00 CHF) und Sonova (+ 1,33 Prozent auf 266,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Swiss Re (-0,38 Prozent auf 106,05 CHF), Zurich Insurance (+ 0,30 Prozent auf 473,90 CHF), Alcon (+ 0,45 Prozent auf 80,32 CHF), Swisscom (+ 0,47 Prozent auf 534,00 CHF) und Roche (+ 0,65 Prozent auf 280,10 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 3 256 600 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 249,553 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at