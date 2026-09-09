FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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09.09.2026 15:59:42
More flight cancellations as fallout from air traffic control glitch continues
Departures from a number of airports are affected by a technical problem affecting air traffic control provider Nats.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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