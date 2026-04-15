Morgan Stanley Aktie
WKN: 885836 / ISIN: US6174464486
15.04.2026 13:39:24
Morgan Stanley Q1 Income Advances
(RTTNews) - Morgan Stanley (MS) released a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $5.411 billion, or $3.43 per share. This compares with $4.157 billion, or $2.60 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 16.0% to $20.580 billion from $17.739 billion last year.
Morgan Stanley earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.411 Bln. vs. $4.157 Bln. last year. -EPS: $3.43 vs. $2.60 last year. -Revenue: $20.580 Bln vs. $17.739 Bln last year.
Nachrichten zu Morgan Stanley
|
15.04.26
|Morgan Stanley-Aktie stärker: deutliches Gewinnplus im ersten Quartal (dpa-AFX)
|
15.04.26
|ROUNDUP: Auch Morgan Stanley profitiert im 1. Quartal von regem Handelsgeschäft (dpa-AFX)
|
15.04.26
|Ausblick: Morgan Stanley vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
10.04.26
|S&P 500-Wert Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Morgan Stanley von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.04.26
|Tesla-Aktie: Morgan Stanley sieht Robotaxi-Sparte vor dem Durchbruch (finanzen.at)
|
03.04.26
|S&P 500-Titel Morgan Stanley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Morgan Stanley-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
01.04.26
|Jörg Kukies: Ex-SPD-Finanzminister erhält Topjob bei Morgan Stanley (Spiegel Online)
|
31.03.26
|Erste Schätzungen: Morgan Stanley legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)