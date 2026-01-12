Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Tokio bleibt die Börse wegen des Feiertages "Seijin no Hi" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank Fed spitzt sich weiter zu. Nun haben Staatsanwälte gegen Jerome Powell wegen seiner Aussage im vergangenen Sommer über das Renovierungsprojekt des Zentralbankgebäudes Ermittlungen aufgenommen. Er habe am Freitag einen Ermittlungsbescheid zugestellt bekommen, in dem mit einer strafrechtlichen Anklage im Zusammenhang mit seiner Aussage vor dem Bankenausschuss des Senats gedroht werde, teilte Powell in einer Erklärung mit und fügte an, dass die Untersuchung ein Vorwand im Rahmen der andauernden Kampagne von Präsident Trump sei, die Fed zu Zinssenkungen zu drängen und die Unabhängigkeit der Zentralbank zu beenden. Gegenstand der Untersuchungen ist die milliardenschwere Renovierung der Notenbank, die Trump wegen ausufernder Kosten kritisiert hatte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine relevanten Termine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine relevanten Daten angekündigt.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.964,50 -0,6%

E-Mini-Future Nasdaq-100 25.713,00 -0,9%

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.759,40 +0,5%

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag

Hang-Seng (Hongk.) 26.563,28 +1,3%

Shanghai-Comp. 4.163,97 +1,1%

Kospi (Seoul) 4.624,79 +0,8%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Für Kauflaune sorgt eine gute Vorgabe der Wall Street vom Freitag. In Seoul ist der Kospi auf dem Weg zu einem erneuten Allzeithoch. Zu den Favoriten gehören wie bereits in der jüngsten Vergangenheit Technologieaktien mit der intakten KI-Fantasie und der hohen Nachfrage nach Chips. Zuletzt untermauerten dies am Freitag starke Zahlen von TSMC. Im Chipsektor verbessern sich TSMC in Taipeh um 1,2 Prozent, in Seoul legen SK Hynix um 0,5 Prozent zu. Allenfalls leicht bremsend wirkt dabei, dass die Futures auf die US-Aktienindizes deutlich im Minus liegen und auf einen schwächeren Start an der Wall Street hindeuten. Hintergrund ist, dass die US-Regierung eine erneute Attacke auf die Unabhängigkeit der Notenbank reitet. In Sydney machten Light & Wonder einen Satz um 18 Prozent, nachdem das Unternehmen gegen Zahlung von 127,5 Million en US-Dollar einen Rechststreit mit dem Wettbewerber Aristocrat beigelegt hat. Aristocrat tendierten gut behauptet. Super Retail warnte trotz eines Rekordumsatzes im ersten Halbjahr vor Margendruck. Der Kurs sackte um 5,3 Prozent ab.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 49.504,07 +0,5% 237,96 +2,5%

S&P-500 6.966,28 +0,6% 44,82 +1,1%

NASDAQ Comp 23.671,35 +0,8% 191,33 +1,0%

NASDAQ 100 25.766,26 +1,0% 259,16 +1,0%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,14 Mrd 1,23 Mrd

Gewinner 1.751 1.890

Verlierer 998 848

Unverändert 77 95

Freundlich - Die mit Spannung erwarteten US Arbeitsmarktdaten enthielten Licht und Schatten und sorgten insgesamt für keinen stärkeren Impuls. Der Stellenaufbau blieb hinter den Erwartungen zurück, während die Arbeitslosenquote niedriger als erwartet ausfiel. Insgesamt blieb die mittelfristige Zinssenkungshoffnung intakt. Weiter im Fokus standen Aktien aus dem Technologie- insbesondere dem Chipsektor - auch nach besser als erwartet ausgefallenen Umsatzzahlen des taiwanischen Auftragsfertigers TSMC. Applied Materials stiegen um 6,9 Prozent, Lam Research gewannen 8,6 Prozent und Broadcom 3,8 Prozent. Intel machten einen Kurssprung von 10,8 Prozent. US-Präsident Trump hatte gesagt, die Regierung sei stolz auf ihren Einstieg bei Intel. In nur vier Monaten habe die Beteiligung dem Volk mehrere zehn Milliarden Dollar eingebracht. GM fielen um 2,7 Prozent. Der Konzern rechnet im vierten Quartal mit Abschreibungen von 6 Milliarden Dollar im Zuge der Überprüfung seiner Produktionskapazitäten für Elektrofahrzeuge. Revolution Medicines verteuerten sich um 10,6 Prozent. Hintergrund war ein FT-Bericht, wonach Merck & Co (-0,4%) Interesse an dem Unternehmen haben soll.

US-ANLEIHEN

Der Anleihemarkt reagierte kaum auf die Arbeitsmarktdaten. Die Zehnjahresrendite sank um 1 Basispunkt auf 4,17 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:33 % YTD

EUR/USD 1,1666 0,3 1,1632 1,1643 -1,0%

EUR/JPY 184,37 0,3 183,88 183,38 -0,2%

EUR/GBP 0,8686 0,0 0,8683 0,8677 -0,5%

GBP/USD 1,3432 0,2 1,3398 1,3418 -0,5%

USD/JPY 158,03 -0,0 158,05 157,49 +0,7%

USD/KRW 1.468,91 0,8 1.457,24 1.458,94 +1,1%

USD/CNY 7,0067 -0,0 7,0093 7,0085 -0,2%

USD/CNH 6,9705 -0,1 6,9764 6,9796 -0,0%

USD/HKD 7,7942 -0,0 7,7951 7,7949 +0,3%

AUD/USD 0,6696 0,1 0,6686 0,6685 +0,3%

NZD/USD 0,5749 0,3 0,5734 0,5734 -0,5%

BTC/USD 91.709,80 1,4 90.413,75 90.857,15 +2,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab nach den Arbeitsmarktdaten seine leichten Gewinne kurzzeitig ab, erholte sich im Anschluss aber wieder. Der Dollar-Index gewann 0,2 Prozent. Im asiatisch dominierten Handel am Montag kommt der Dollar unter Druck vor dem Hintergrund der Untersuchung der US-Regierung gegen die US-Notenbank wegen angeblich zu höher Baukosten für die Fed-Zentrale, was Notenbankchef Powell als Vorwand für einen Angriff auf die Unabhängigkeit der Notenbank bezeichnet. Der Franken ist als sicherer Hafen gesucht, der Euro zieht aber ebenso um rund 0,3 Prozent an. Der Dollarindex gibt um 0,2 Prozent nach.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.573,36 4.509,97 +1,4% +63,39 +4,4%

Silber 84,29 79,6305 +5,8% +4,66 +11,7%

Platin 2.016,97 1.956,28 +3,1% +60,69 +11,5%

Kupfer 6,01 5,90 +1,8% +0,11 +3,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis drehte im US-Handel mit den schwächeren US-Arbeitsmarktdaten ins Plus. Für die Feinunze ging es um 0,5 Prozent auf 4.501 Dollar aufwärts. Das Lohnwachstum beschleunige sich und unterstreiche damit das Narrativ der hartnäckigen Inflation, welches bereits den starken Anstieg der Gold- und Silberpreise im vergangenen Jahr mit angetrieben habe, hieß es. IM asiatisch dominierten Geschäft am Montag ziehen die Edelmetallpreise kräftig an. Sie profitieren von der Flucht der Anleger in Sicherheit vor dem Hintergrund der neuerlichen Attacke der US-Regierung auf die US-Notenbank.

ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,22 59,12 +0,2% +0,10 +2,3%

Brent/ICE 63,42 63,34 +0,1% +0,08 +3,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise setzten ihre Aufwärtsbewegung fort, die US-Sorte WTI verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 59,12 Dollar. Stützend wirkte die Warnung von Präsident Trump, dass die USA den Iran "sehr hart" treffen würden, sollte die Regierung dort Proteste gewaltsam unterdrücken. Positiv wirkte auch ein Gesetzesvorhaben des US-Kongresses, das harte Maßnahmen gegen Käufer von sanktioniertem russischem Öl ermöglichte.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

USA/IRAN

US-Präsident Trump soll nach Angaben von Regierungsbeamten am Dienstag über Optionen zur Reaktion auf die Proteste im Iran informiert werden. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der Präsident erwägt, das Regime für sein hartes Vorgehen gegen Demonstranten einen Verweis zu erteilen, wie er dies wiederholt angedroht hat. Bei dem geplanten Treffen des Präsidenten mit hochrangigen Regierungsbeamten sollen die nächsten Schritte besprochen werden, darunter die Stärkung regierungskritischer Online-Quellen, der Einsatz geheimer Cyberwaffen gegen iranische Militär- und Zivilstandorte, weitere Sanktionen gegen das Regime sowie Militärschläge, so die Beamten.

MERCK & CO / REVOLUTION MEDICINES

Merck & Co befindet sich Kreisen zufolge in Gesprächen zur Übernahme von Revolution Medicines. Im Rahmen der Transaktion könne das Biotechnologieunternehmen mit rund 30 Milliarden Dollar bewertet werden. Eine Einigung könne noch in diesem Monat zustande kommen, allerdings sei auch ein Scheitern der Gespräche nicht ausgeschlossen oder dass ein anderer Interessent das Rennen mache.

SOFTBANK / OPENAI

Das SoftBank-Unternehmen SB Energy arbeitet mit OpenAI daran, die Entwicklung der KI-Infrastrukturplattform Stargate voranzutreiben. Im Rahmen dieser Partnerschaft investieren OpenAI und SoftBank jeweils 500 Millionen US-Dollar in SB Energy.

