Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In China (Hongkong & Festland), Singapur und Südkorea ruht wegen des chinesischen bzw. koreanischen Neujahrsfests der Handel.

MITTWOCH: In China (Hongkong & Festland), Singapur und Südkorea ruht wegen des chinesischen bzw. koreanischen Neujahrsfests der Handel. In Schanghai bleibt die Börse bis Montag geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die BHP Group hat am Dienstag einen Anstieg des Nettogewinns im ersten Halbjahr um 28 Prozent gemeldet und ihre Zwischendividende um fast die Hälfte angehoben. Der nach Marktwert größte Bergbaukonzern der Welt profitierte dabei von einer rekordverdächtigen Rally bei den Kupferpreisen.

Der Bergbaukonzern teilte ferner mit, dass er mit Wheaton Precious Metals einen Streaming-Vertrag über 4,3 Milliarden US-Dollar für Silber aus der Antamina-Mine in Peru unterzeichnet habe. Zudem strebe das Unternehmen an, aus ähnlichen Geschäften insgesamt bis zu 10 Milliarden Dollar zu erlösen. Dazu gehöre auch eine im Dezember unterzeichnete Vereinbarung über Strominfrastruktur im Wert von 2 Milliarden Dollar.

BHP mit Sitz in Melbourne, Australien, teilte mit, dass der Nettogewinn in den sechs Monaten bis Dezember 5,64 Milliarden Dollar betragen habe. Im Vorjahreszeitraum waren es 4,42 Milliarden Dollar gewesen.

Der bereinigte Gewinn, eine viel beachtete Rentabilitätskennziffer, die einige einmalige Belastungen herausrechnet, stieg um 22 Prozent auf 6,20 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn von BHP übertraf damit eine von Visible Alpha erstellte Konsensschätzung von 6,03 Milliarden Dollar.

Die Direktoren des Unternehmens beschlossen eine Zwischendividende von 73 US-Cent je Aktie nach 50 Cent je Aktie vor einem Jahr.

Dies entspreche einer Ausschüttung von 60 Prozent des bereinigten Gewinns, so BHP. Der Konzern hat sich verpflichtet, in jeder Berichtsperiode mindestens 50 Prozent des bereinigten zurechenbaren Gewinns an die Aktionäre auszuschütten. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen umgerechnet 50 Prozent gezahlt.

Die Dividende spiegele "eine starke operative Leistung, eine disziplinierte Kapitalallokation und die Zuversicht in unseren Ausblick" wider, sagte Chief Executive Mike Henry.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

22:00 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Empire State Manufacturing Index Februar

PROGNOSE: 10,0

zuvor: 7,7

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.820,25 -0,4%

E-Mini-Future Nasdaq-100 24.607,75 -0,8%

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.958,90 +0,2%

Nikkei-225 (Tokio) 56.566,49 -0,4%

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag

Shanghai-Comp. Feiertag

Kospi (Seoul) Feiertag

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Auch am Dienstag geht es an den Börsen in Ostasien und Australien meist ruhig zu. Viele Handelsplätze sind wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen, darunter die Börsen in Festlandchina, Hongkong und Seoul. Überdies fehlen Impulse der US-Börsen, denn an der Wall Street ruhte der Handel am Montag wegen eines Feiertags. Auf der Stimmung lastet unverändert die Sorge, dass Künstliche Intelligenz (KI) zu Verwerfungen führen und die bisherigen Geschäftsmodelle vieler Unternehmen gefährden könnte. Zu den wenigen Börsen, die geöffnet sind, gehört der Aktienmarkt in Tokio. Dort tendiert der Nikkei-225-Index schwächer, erneut belastet von dem am Montag veröffentlichten schwachen Wirtschaftswachstum. Dass die Analysten von Goldman Sachs japanische Aktien auf "Overweight" hochgestuft haben, vermag die Stimmung nicht aufzuhellen. Verkauft werden in Tokio vor allem Aktien von Technologieunternehmen wie Softbank Group (-5,4%). Bei den Anlegern in Sydney kam gut an, dass die australische Zentralbank im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung, das am Dienstag veröffentlicht wurde, einen weniger aggressiven Zinserhöhungskurs signalisiert hat als von vielen Marktteilnehmern befürchtet, wie Adam Boyton von der Bank ANZ anmerkte. Gestützt wurde der australische Leitindex von den Aktien des Bergbaukonzerns BHP, der überraschend starke Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr vorgelegt hat. Die Aktie legte um gut 5 Prozent zu.

WALL STREET (Fr.)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 49.500,93 +0,1% 48,95 +2,9%

S&P-500 6.836,17 +0,0% 3,41 -0,2%

NASDAQ Comp 22.546,67 -0,2% -50,48 -2,8%

NASDAQ 100 24.732,73 +0,2% 45,12 -2,2%

Freitag Donnerstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,32 Mrd 1,59 Mrd

Gewinner 2.007 852

Verlierer 738 1.900

Unverändert 85 87

Wenig verändert - Die Inflationsdaten waren zwar günstig ausgefallen, nach Ansicht von Beobachtern jedoch nicht so günstig, dass sich der Markt Hoffnung auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank machen könnte. Gleichwohl hat der jüngste US-Arbeitsmarktbericht auf einen robusten Zustand der US-Konjunktur hingedeutet. Teilnehmer sprachen aber auch von einer Stabilisierung nach den kräftigen Verlusten am Vortag, die vor allem den Technologie-Sektor belastet hatten. Vor dem langen Wochenende hielten sich die Anleger zudem zurück, denn in den USA bleiben die Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. Unter den Einzelwerten an der Börse sprangen Applied Materials um 8,1 Prozent nach oben, nachdem der Konzern dank der hohen KI-Nachfrage überzeugende Zahlen vorgelegt hat. Arista Networks verbesserten sich um 4,8 Prozent. Das Unternehmen hat mit Quartalszahlen und Ausblick die Erwartungen übertroffen. Auch die Quartalszahlen von Airbnb sind überraschend gut ausgefallen, was der Aktie zu einem Plus von 4,7 Prozent verhalf. Für Expedia ging es dagegen um 6,5 Prozent abwärts, obwohl das Unternehmen ebenfalls besser abgeschnitten hat als erwartet. Analysten sorgten sich jedoch, dass KI Online-Reisebüros vollständig ersetzen könnte.

USA - ANLEIHEN (Fr.)

Die Renditen zehnjähriger Papiere fielen um 6,0 Basispunkte auf 4,04 Prozent. Die Abschwächung der Inflation stützte die Erwartung von Zinssenkungen durch die Fed.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1845 -0,1 1,1852 1,1864 +1,0%

EUR/JPY 181,06 -0,5 181,94 181,87 -1,6%

EUR/GBP 0,8702 0,1 0,8693 0,8697 -0,3%

GBP/USD 1,3612 -0,1 1,3630 1,3641 +1,3%

USD/JPY 152,87 -0,4 153,52 153,30 -2,6%

USD/KRW 1.443,28 0,1 1.441,23 1.439,67 -0,0%

USD/CNY 6,9246 -0,0 6,9255 6,9223 -1,2%

USD/CNH 6,8893 0,1 6,8846 6,8848 -1,1%

USD/HKD 7,8152 -0,0 7,8156 7,8158 +0,4%

AUD/USD 0,7066 -0,1 0,7073 0,7085 +5,9%

NZD/USD 0,6037 0,1 0,6033 0,6037 +4,7%

BTC/USD 68.396,85 -0,2 68.565,25 68.548,10 -22,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte in einem dünnen Feiertagshandel am Montag leicht zu - der Dollar-Index gewann 0,2 Prozent. Die Positionierung des US-Dollar hatte im Februar laut der jüngsten Umfrage der Bank of America den negativsten Stand seit mehr als 14 Jahren erreicht. Die Short-Positionierung im US-Dollar ist die größte seit Januar 2012, dem frühesten Jahr, für das die Bank Daten vorliegen. Der Euro wurde etwas von den schwachen Produktionsdaten belastet.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.905,51 4.992,50 -1,7% -86,99 +16,7%

Silber 74,48 76,625 -2,8% -2,14 +8,5%

Platin 1.692,37 1.726,12 -2,0% -33,75 -0,6%

Kupfer 5,71 5,76 -1,0% -0,06 +2,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Bei Gold (-1,0%) wurden am Montag angesichts der Dollar-Stärke Gewinne eingestrichen, nachdem sich das Edelmetall am Freitag noch deutlich verteuert hatte.

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,22 63,60 -0,6% -0,38 +10,9%

Brent/ICE 68,26 68,65 -0,6% -0,39 +12,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der weiter schwelende Konflikt zwischen den USA und dem Iran trieb die Ölpreise am Montag um rund 1 Prozent nach oben. Gebremst wurde der Preisanstieg von der Aussicht auf eine steigende Förderung der Gruppe Opec+. Diese dürfte ihre Förderung wieder steigern, nachdem sie die Anhebungen im ersten Quartal ausgesetzt hatte, erläuterte Rohölanalyst Naveen Das von Kepler.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

BHP

will mit dem Verkauf von Vermögenswerten die Expansion im Kupferbereich finanzieren. Der zuvor angekündigte Verkauf eines Anteils an der künftigen Silberproduktion der Antamina-Kupfermine in Peru an Wheaton Precious Metals für 4,3 Milliarden Dollar - die wertvollste jemals verzeichnete Vereinbarung über Silber-Streaming - ist Teil des 10-Milliarden-Dollar-Ziels, das BHP den Investoren drei Monate nach dem Verzicht auf ein Übernahmeangebot für Anglo American dargelegt hatte.

ELLIOT / NORWEGIAN CRUISE LINE

