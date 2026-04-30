Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: Am 1. Mai bleiben unter anderem die Börsen in Hongkong, Seoul, Schanghai und Singapur geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Notenbank hat ihre Zinspause verlängert, wobei sich allerdings größere Meinungsverschiedenheiten darüber zeigten, ob weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt werden sollten. Die Ratsmitglieder Beth Hammack, Neel Kashkari und Lorie Logan sprachen sich gegen einen solchen Hinweis im geldpolitischen Statement aus. Der Leitzins liegt weiter in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Börsianer und Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Ratsmitglied Stephen Miran votierte für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. Fed-Chef Jerome Powell sagte bei seiner Pressekonferenz, die Lockerungstendenz im Statement sei Gegenstand "heftiger Diskussionen" gewesen. "Die Mehrheit wollte die Formulierung zur geldpolitischen Lockerung nicht streichen", sagte Powell. "Es gibt so viel Unsicherheit über den weiteren Pfad und keine Eile, die lockere Geldpolitik aufzugeben." Powell erklärte, dass die Zentralbank angesichts der hohen Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Nahost-Krieg gut aufgestellt sei, um in der Geldpolitik abzuwarten. "Wir halten unseren Leitzins für angemessen", sagte Powell. "Derzeit fordert niemand eine Zinserhöhung - es wird wirklich davon abhängen, wie sich die Lage entwickelt." Die Inflation sei gestiegen und befinde sich auf einem erhöhtem Niveau.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q

22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Arbeitskostenindex 1Q

PROGNOSE: +0,9% gg Vq

4. Quartal: +0,7% gg Vq

14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,2% gg Vq

4. Quartal: +0,5% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,7% gg Vq

4. Quartal: +3,7% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 212.000

zuvor: 214.000

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen März

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+0,3% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm/-0,1% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+3,5% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago April

PROGNOSE: 53,5

zuvor: 52,8

16:00 Index der Frühindikatoren Februar und März

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 7.155,50 -0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 27.284,25 -0,2

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.654,60 -0,4

Topix-500 (Tokio) 3.723,30 -1,3

Kospi (Seoul) 5.093,54 -0,8

Shanghai-Composite 4.105,68 -0,0

Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.759,72 -1,4

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Negative Vorzeichen dominieren am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Auf der Stimmung lastet zum einen der weiter gestiegene Ölpreis. Zum anderen haben die am späten Mittwoch veröffentlichten Geschäftszahlen großer US-Technologieunternehmen, nahmentlich Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft, nicht in allen Punkten überzeugt. Die US-Notenbank ließ derweil ihren Leitzins wie weithin erwartet unverändert. Gegen die negative Tendenz tendiert die Börse in Shanghai gut behauptet, nachdem der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im April besser als erwartet ausgefallen ist. Unter den Einzelwerten brechen in Tokio Fujitsu um fast 14 Prozent ein. Das Software- und IT-Unternehmen hatte mit seiner Umsatz- und Gewinnprognose die Erwartungen des Markts verfehlt. Der südkoreanische Chipkonzern Samsung Electronics hat dagegen den Gewinn im ersten Quartal fast versechsfacht dank einer hohen Nachfrage nach KI-Chips. Umsatz und Gewinn erreichten Rekordniveaus. Allerdings sieht sich das Unternehmen mit einem Tarifstreit konfrontiert. Die Gewerkschaften fordern, dass Samsung 15 Prozent seines operativen Jahresgewinns als Boni an die Mitarbeiter auszahlt. Andernfalls droht ein Streik vom 21. Mai bis zum 7. Juni. Die Aktie des Indexschwergewichts fällt um 1,6 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 48.861,81 -0,6 -280,12 49.141,93

S&P-500 7.135,95 -0,0 -2,85 7.138,80

NASDAQ Comp 24.673,24 +0,0 +9,44 24.663,80

NASDAQ 100 27.186,99 +0,6 +157,97 27.029,01

Mittwoch Dienstag

Umsatz NYSE (Aktien) 1,15 Mrd 1,12 Mrd

Gewinner 806 1.181

Verlierer 1.962 1.544

Unverändert 82 98

Wenig verändert - Die Zinsentscheidung der Fed animierte nicht zu Aktienkäufen - gerade vor wichtigen Quartalszahlen aus dem Technologiesektor. Die US-Notenbank hat ihre Zinspause wie mehrheitlich erwartet verlängert, wobei sich allerdings größere Meinungsverschiedenheiten darüber zeigten, ob weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt werden sollten. GE HealthCare stürzten nach Vorlage von Erstquartalszahlen um 13,2 Prozent ab. Das Medizintechnikunternehmen senkte den Ausblick. AbbVie (+3,3%) hat dagegen die Prognose für den bereinigten Jahresgewinn angehoben. Seagate Technology stiegen um 11,1 Prozent, der Festplattenhersteller überbot die Gewinn- und Umsatzerwartungen des Marktes für das dritte Geschäftsquartal - zudem sprachen Händler von einem überzeugenden Ausblick. Auch andere Aktien aus dem Speicher- und Speicherchipbereich legten zu: Micron Technology stiegen um 2,8 Prozent. Visa hat die Gewinnerwartungen für das zweite Geschäftsquartal übertroffen, der Kurs zog um 8,3 Prozent an. Für Brown-Forman ging es 10,3 Prozent talwärts, nachdem Pernod Ricard die Gespräche mit dem Jack-Daniel's-Hersteller über eine mögliche Fusion beendet hatte.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,93 +0,09 3,95 3,84

5 Jahre 4,06 +0,08 4,09 3,97

10 Jahre 4,41 +0,06 4,43 4,34

Die Renditen zogen an. Die Fed-Erklärung "habe gezeigt, dass das Thema der Sitzung eindeutig das Risiko gewesen ist, das der Krieg im Iran für beide Seiten des Mandats der Zentralbank mit sich gebracht habe", so Analyst Art Hogan von B. Riley Wealth. "Man bekommt den Eindruck, dass es mindestens mehrere Sitzungen geben wird, bevor wir Zinsänderungen durch den Offenmarktausschuss sehen", ergänzte er.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1663 -0,1 1,1677 1,1706 -0,7

EUR/JPY 187,26 +0,0 187,21 186,80 +1,8

EUR/GBP 0,8658 -0,1 0,8665 0,8667 -0,7

USD/JPY 160,54 +0,1 160,39 159,64 +2,5

USD/KRW 1.483,46 -0,3 1.488,46 1.477,27 +3,0

USD/CNY 6,8401 +0,0 6,8375 6,8297 -2,2

USD/CNH 6,8439 -0,0 6,8464 6,8305 -1,9

USD/HKD 7,8354 -0,0 7,8370 7,8364 +0,7

AUD/USD 0,7119 +0,0 0,7116 0,7165 +6,7

NZD/USD 0,5830 +0,0 0,5829 0,5864 +1,3

BTC/USD 75.649,44 -0,0 75.659,31 77.111,81 -13,7

Der Dollar baute mit der Zinsentscheidung und den Aussagen der Fed seine Gewinne leicht aus - beflügelt von gestiegenen Marktzinsen. Der Dollar-Index legte um 0,3 Prozent zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.562,63 +0,5 20,88 4.541,75

Silber 72,09 +0,8 0,60 71,48

Platin 1.911,80 +1,7 32,49 1.879,31

Gestiegene Marktzinsen und ein festerer Dollar belasteten den Goldpreis. Dazu kam die gesunkene Wahrscheinlichkeit einer künftigen Zinssenkung durch die Fed. Die Feinunze fiel um 1,1 Prozent auf 4.546 Dollar.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 109,05 +2,0 2,17 106,88

Brent/ICE 124,84 +5,8 6,81 118,03

Die Ölpreise stiegen weiter, nachdem US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit angedeutet hatte, die US-Militäraktionen gegen den Iran könnten wieder aufgenommen werden. Zudem hat Trump Mitarbeiter nach Aussagen von Regierungsvertretern angewiesen, sich auf eine länger andauernde Blockade des Irans - und damit der Straße von Hormus - vorzubereiten. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent stieg um 7,8 Prozent auf 119,88 Dollar. Die Aussicht auf eine längere Schließung dieses wichtigen Seetransportwegs treibt die Preise am frühen Donnerstag weiter nach oben. Der Brentpreis überwindet die Marke von 125 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

INDUSTRIEKONJUNKTUR CHINA

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April 30, 2026 01:40 ET (05:40 GMT)