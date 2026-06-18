Ein Handelsabkommen mit Indien sei "sehr nahe", sagte Präsident Trump gegenüber Reportern bei einem Briefing mit Premierminister Narendra Modi auf dem G-7-Gipfel in Frankreich. Die beiden Länder haben mehrere Verhandlungsrunden über Zölle geführt. Im Februar hieß es, sie hätten eine Einigung über die Senkung der US-Abgaben auf indische Waren erzielt, ein endgültiges Abkommen steht jedoch noch aus. In einem Beitrag auf X teilte Modi mit, er und Trump hätten bei ihrem Treffen im französischen Evian die andauernden Fortschritte in der bilateralen Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Energie, Verteidigung und Technologie erörtert.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge gesenkt. Der geldpolitische Ausschuss der Notenbank, bekannt als Copom, senkte den Selic-Referenzzinssatz auf 14,25 von 14,5 Prozent. Die Notenbank wies darauf hin, dass die Unsicherheit bezüglich ihrer Inflationsprognosen höher als gewöhnlich bleibe.

NEUSEELAND / BRUTTOINLANDSPRODUKT (BIP)

- BIP 1Q +1,5% (PROG: +1,1%) gg Vorjahr

- BIP 1Q sb +0,8% (PROG: +0,8%) gg Vorquartal

LENOVO

Der weltweit größte Hersteller von PCs, plant, durch die Emission von Wandelanleihen 2 Milliarden US-Dollar aufzubringen; der Erlös soll zur Tilgung bestehender Schulden und zum Rückkauf eigener Aktien verwendet werden. Die vom Unternehmen geplanten Nullkupon-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2033 können zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 36,70 Hongkong-Dollar - was 4,68 US-Dollar bzw 4,04 Euro je Aktie entspricht - in 426,877 Millionen Aktien umgewandelt werden. Der anfängliche Wandlungspreis entspricht einem Aufschlag von 47,5 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 24,88 Hongkong-Dollar je Aktie.

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June 18, 2026 01:41 ET (05:41 GMT)