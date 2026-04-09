Freddie Mac Aktie
WKN: 876872 / ISIN: US3134003017
|
09.04.2026 21:45:42
Mortgage Rates Fall
(RTTNews) - Mortgage rates, or interest rates on home loans, dropped from last week, according to mortgage provider Freddie Mac (FMCC.OB).
The 30-year FRM averaged 6.37% as of April 9, 2026, down from last week when it averaged 6.46%. A year ago at this time, the 30-year FRM averaged 6.62%.
The 15-year FRM averaged 5.74%, down from last week when it averaged 5.77%. A year ago at this time, the 15-year FRM averaged 5.82%.
"Mortgage rates ticked down this week, averaging 6.37%," said Sam Khater, Freddie Mac's Chief Economist. "The decrease in rates represents a positive development for prospective homebuyers and could spark a more favorable spring homebuying season than last year."
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage)
|5,92
|0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIsrael will mit Libanon verhandeln: ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich zeigen. Der deutsche Leitindex wird fester erwartet. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.