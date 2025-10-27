Mostostal Plock legte Quartalsergebnis vor

Mostostal Plock präsentierte am 24.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,100 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 87,29 Prozent auf 48,0 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25,6 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at