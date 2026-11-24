Movado Group Aktie
WKN: 887998 / ISIN: US6245801062
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24.11.2026 12:56:05
Movado Group Bottom Line Climbs In Q3
(RTTNews) - Movado Group (MOV) announced a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $12.85 million, or $0.56 per share. This compares with $9.58 million, or $0.42 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.5% to $198.29 million from $186.13 million last year.
Movado Group earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $12.85 Mln. vs. $9.58 Mln. last year. -EPS: $0.56 vs. $0.42 last year. -Revenue: $198.29 Mln vs. $186.13 Mln last year.
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