MP Materials a Aktie

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WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012

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13.08.2026 23:00:00

MP Materials Just Signed a Secret Aerospace Deal. Here's Why It Matters.

MP Materials (NYSE: MP) recently announced it had signed a supply agreement with a new, unnamed customer. That news, along with its second-quarter earnings report, has proven to be quite the catalyst for the rare-earth stock, which has rallied more than 10% since the announcement. While MP Materials has publicly named many other noteworthy new customers (e.g., Apple and the Department of Defense), it's keeping this one secret for now. All it revealed is that it's a significant long-term offtake agreement with a U.S. aerospace and defense customer for separated gadolinium, one of the 17 rare-earth metals. The customer's name isn't what's significant here. Let's break down why the deal itself matters for MP Materials stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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