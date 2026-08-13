MP Materials a Aktie
WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012
|
13.08.2026 23:00:00
MP Materials Just Signed a Secret Aerospace Deal. Here's Why It Matters.
MP Materials (NYSE: MP) recently announced it had signed a supply agreement with a new, unnamed customer. That news, along with its second-quarter earnings report, has proven to be quite the catalyst for the rare-earth stock, which has rallied more than 10% since the announcement. While MP Materials has publicly named many other noteworthy new customers (e.g., Apple and the Department of Defense), it's keeping this one secret for now. All it revealed is that it's a significant long-term offtake agreement with a U.S. aerospace and defense customer for separated gadolinium, one of the 17 rare-earth metals. The customer's name isn't what's significant here. Let's break down why the deal itself matters for MP Materials stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MP Materials Corp Registered Shs -A-
|
05.08.26
|Ausblick: MP Materials A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: MP Materials A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: MP Materials A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: MP Materials A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: MP Materials A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu MP Materials Corp Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MP Materials Corp Registered Shs -A-
|51,70
|7,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX in Grün -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.