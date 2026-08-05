MP Materials a Aktie
WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: MP Materials A präsentiert Quartalsergebnisse
MP Materials A stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,010 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 68,83 Prozent auf 96,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,112 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,500 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 447,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 275,5 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MP Materials Corp Registered Shs -A-
|
05.08.26
|Ausblick: MP Materials A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: MP Materials A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: MP Materials A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: MP Materials A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: MP Materials A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: MP Materials A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu MP Materials Corp Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|MP Materials Corp Registered Shs -A-
|44,60
|8,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.