MP Materials a Aktie

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WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: MP Materials A präsentiert Quartalsergebnisse

MP Materials A stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,010 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 68,83 Prozent auf 96,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,112 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,500 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 447,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 275,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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