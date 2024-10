MTU Aero Engines-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht MTU Aero Engines-Aktie Hold in jüngster Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU nach Quartalszahlen von 265 auf 308 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Aufgrund einer starken Geschäftsentwicklung in allen Sparten habe der Triebwerkhersteller seine Jahresziele erhöht, lobte Analyst Christophe Menard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine kurz- und mittelfristigen Ergebnisprognosen (Ebit) um bis zu 10 Prozent hoch.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der Analyse

Um 10:35 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 306,00 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 0,65 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26 834 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2024 stieg die Aktie um 58,1 Prozent. Am 24.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden.

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2024 / 08:02 / CET



