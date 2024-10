MTU für Gewinn zuversichtlicher - MTU-Aktie deutlich höher

Der Triebwerksbauer MTU wird abermals optimistischer für das laufende Jahr und will beim operativen Gewinn die Milliardenmarke knacken. Das Unternehmen rechnet für 2024 nun mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern von etwas über einer Milliarde Euro, statt den bisher avisierten 950 bis 980 Millionen Euro. Damit wäre das Wachstum im Vergleich zu den 2023 erzielten 820 Millionen Euro noch größer. Analysten erwarten im Mittel laut vom Unternehmen zur Verfügung gestellter Daten einen operativen Gewinn eher am oberen Ende der alten Zielspanne. Die im DAX notierten MTU-Aktien erklommen auf die Nachrichten hin ein Rekordhoch.

Wie schon bei der Anhebung des Gewinnausblicks im Sommer hält die MTU-Unternehmensführung auch jetzt am Umsatzziel fest. Er soll weiterhin zwischen 7,3 bis 7,5 Milliarden Euro erreichen. Das wäre ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr. Der freie Finanzmittelfluss (Free Cashflow) soll weiterhin im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag liegen.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres steigerte der Dax-Konzern den Umsatz laut vorläufiger Zahlen um fast 15 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis sprang um rund ein Viertel auf 744 Millionen Euro nach oben, was eine Marge von 14,0 Prozent bedeutet. Details wird es bei der für den 24. Oktober geplanten Veröffentlichung der vollständigen Zahlen für das Dreivierteljahr geben.

Erst am Dienstagmorgen hatte Analyst David Perry von der US-Bank JPMorgan sich optimistisch zu MTU geäußert und mit 370 Euro das höchste Kursziel am Markt ausgerufen. So habe der Flugzeugbauer Airbus weniger neue Maschinen ausgeliefert als erwartet, was MTU zugutegekommen sein sollte, erklärte der Experte. Denn: Triebwerksbauer machen beim Verkauf neuer Triebwerke in der Regel erst einmal Verluste und verdienen dann Geld mit Wartung, Instandhaltung und Ersatzteilen.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 325 auf 370 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2024 bis 2027. Sie lägen damit um bis zu 10 Prozent über den Konsensschätzungen für den Triebwerkhersteller MTU Aero Engines, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Der Kurs stieg via XETRA zetiweise bis auf gut 306 Euro. Zuletzt führten die Papiere den deutschen Leitindex DAX mit einem Plus von noch gut 5 Prozent auf 304,50 Euro an. Der Jahresgewinn 2024 summiert sich damit nun auf 56 Prozent.

