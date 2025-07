NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 375 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Basierend auf den neuen mittelfristigen Zielen, die der Triebwerkbauer Mitte Juni auf der Paris Air Show bekanntgegeben habe, erhöhte David H Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2030. Kurzfristige Probleme des Unternehmens könnten die Aktien in den kommenden Monaten zwar belasten, langfristige Anleger sollten aber jede Kursschwäche als Kaufgelegenheit nutzen./rob/edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2025 / 23:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2025 / 23:25 / BST



