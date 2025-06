LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für MTU von 355 auf 400 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Milene Kerner passte in ihrer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung der Pariser Air Show ihre Schätzungen in der Flugzeugbranche an. Die Produktion der A320-Jets gewinne an Höhe. Zudem sieht Kerner günstige Trends im Servicegeschäft. Beim A350 gebe es indes weiter Turbulenzen./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2025 / 19:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2025 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.