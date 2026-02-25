MultiPlan A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MultiPlan A hat sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

MultiPlan A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,88 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -8,490 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 246,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 232,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

MultiPlan A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 17,300 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -101,920 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat MultiPlan A im vergangenen Geschäftsjahr 965,41 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MultiPlan A 930,62 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at