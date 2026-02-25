|
25.02.2026 06:31:29
MultiPlan A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
MultiPlan A hat sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
MultiPlan A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,88 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -8,490 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 246,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 232,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
MultiPlan A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 17,300 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -101,920 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat MultiPlan A im vergangenen Geschäftsjahr 965,41 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MultiPlan A 930,62 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.