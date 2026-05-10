Quantum Aktie

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WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

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11.05.2026 01:00:00

My Top 3 Quantum Computing Stocks for May 2026

Quantum computing may not be as hot as artificial intelligence (AI) is right now, but it could be in the future. Useful quantum computing is often projected to come about in 2030, which isn't all that far away. We're already seeing several companies have success in the quantum computing industry, and I think there are several businesses that are worth looking into.Three that are near the top of my buy list in May are IonQ (NYSE: IONQ), D-Wave Quantum (NYSE: QBTS), and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). All three of these companies are major competitors in the quantum computing industry, and all are seeing major success right now. I expect these three to be some of the major players once 2030 rolls around, and by investing in them now, you'll position yourself for ultimate upside.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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