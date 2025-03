Nach Kapitalmarkttag: HelloFresh-Aktie setzt Talfahrt fort

Am Freitag büßten die Papiere via XETRA als einer der größten Verlierer im MDAX 4,8 Prozent auf 7,86 Euro ein. Seit Jahresbeginn haben sie mittlerweile rund ein Drittel an Wert verloren. Vom Jahreshoch Mitte Februar aus betragen die Kursverluste sogar mehr als 40 Prozent. Vor etwa anderthalb Wochen schockte HelloFresh die Anleger mit einem enttäuschenden Ausblick.

Nun will sich HelloFresh angesichts des nachlassenden Wachstums auf die Ergebnisseite konzentrieren, schrieb Warburg-Analyst Hannes Müller zum Kapitalmarkttag. Laut JPMorgan-Experte Marcus Diebel habe es dort sogar ein "Rezept für die Umsatzbelebung" gegeben. Analyst Thomas Maul von der DZ Bank mahnte jedoch zu Geduld: Ob es tatsächlich gelinge, die Umsatzentwicklung im Kochboxengeschäft zu stabilisieren, bleibe abzuwarten./niw/mis

