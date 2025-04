NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 22.449 Pkt - Trump-Aussagen im Fokus

DOW JONES--Mit leichten Gewinnen hat sich das nachbörsliche Geschäft am Mittwoch nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz gezeigt. Im Fokus standen die Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump . Die Umsätze zogen mit dessen Aussagen leicht an, ergänzte der Teilnehmer. Bei den Einzelwerten wurden Siemens 0,5 Prozent höher getaxt. Der Konzern erwirbt für 5,1 Milliarden Dollar das US-Unternehmen Dotmatics, einen führenden Anbieter von Forschungs- und Entwicklungssoftware für die Life-Sciences-Branche. Siemens erhöht so den adressierbaren Gesamtmarkt für Industriesoftware um 11 Milliarden Dollar, wie er mitteilte. Verkäufer ist Insight Partners.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

22.449 22.391 +0,3%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

April 02, 2025 16:26 ET (20:26 GMT)