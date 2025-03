NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 23.200 Pkt - Lebhafter Handel

DOW JONES--Von einem sehr lebhaften Handel berichtete am Mittwochabend ein Händler von Lang & Schwarz. Dabei seien Aktien aus allen Bereichen gesucht gewesen, so der Teilnehmer. Die vermeldeten Index-Änderungen bewegten die entsprechenden Aktien dagegen nicht. Die Aktien von Renk, Flatexdegiro und DWS steigen in den MDAX auf. Sie ersetzten dort die Aktien von Siltronic, Schott Pharma und Hypoport, die künftig im SDAX vertreten sein werden.

Die Aktien von Prosiebensat1 zeigten sich wenig verändert. Der Medien-Konzern verhandelt mit dem Finanzinvestor General Atlantic über einen möglichen Erwerb von dessen Minderheitsbeteiligungen an Nucom und ParshipMeet. Davon ausgenommen sind Verivox bzw. Flaconi, wie der Medienkonzern mitteilte. Als Gegenleistung für den Erwerb sei die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe und gegebenenfalls die Übertragung eigener Aktien der Prosiebensat.1 Media SE an General Atlantic im Gespräch.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.200 23.081 +0,5%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

