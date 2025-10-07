Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt am Dienstagmittag

Am zweiten Tag der Woche halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Dienstag tendiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,04 Prozent tiefer bei 30 864,24 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 356,132 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,097 Prozent leichter bei 30 848,21 Punkten in den Handel, nach 30 878,03 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30 691,76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 882,37 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 011,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, wurde der MDAX auf 30 746,88 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 740,18 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 20,01 Prozent aufwärts. Bei 31 754,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 135,20 Zählern.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Bilfinger SE (+ 4,34 Prozent auf 98,55 EUR), Aurubis (+ 2,36 Prozent auf 112,90 EUR), HOCHTIEF (+ 1,72 Prozent auf 260,40 EUR), DWS Group GmbH (+ 1,38 Prozent auf 55,00 EUR) und TeamViewer (+ 1,38 Prozent auf 8,82 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen HelloFresh (-4,21 Prozent auf 6,97 EUR), TRATON (-3,58 Prozent auf 26,92 EUR), RENK (-1,25 Prozent auf 84,29 EUR), HENSOLDT (-1,08 Prozent auf 110,20 EUR) und thyssenkrupp (-1,03 Prozent auf 12,44 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2 049 292 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,913 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,48 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

