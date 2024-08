NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 17.716 Pkt - Brenntag-Aktie unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie von Brenntag hat im nachbörslichen Handel zu Wochenbeginn kräftig unter Druck gestanden. Das Unternehmen hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 gesenkt. Wie der Chemikalienhändler mitteilte, wird das operative EBITA nun in einer Spanne zwischen 1,10 bis 1,20 Milliarden Euro gesehen. Zuvor war das untere Ende der Spanne zwischen 1,23 und 1,43 Milliarden Euro avisiert worden. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds war das DAX-Unternehmen in der Lage, den Rohertrag pro Mengeneinheit im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal 2024 durch diverse Margeninitiativen stabil zu halten, und erzielte eine sequenzielle Verbesserung der Absatzmengen.

Die in den vergangenen Monaten und insbesondere im Monat Juli beobachteten Markttrends und Erwartungen der chemischen Industrie deuteten aber auf eine anhaltend hohe Wettbewerbsintensität hin, mit einem fortwährenden Druck auf die Verkaufspreise für Industriechemikalien. Daher rechnet Brenntag in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr mit einer Verbesserung des Rohertrags pro Mengeneinheit, sondern eher mit einer stabilen Entwicklung auf Gruppenebene. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 eine etwas geringere sequenzielle Verbesserung der Absatzmengen als ursprünglich angenommen. Brenntag hat im zweiten Quartal 2024 ein operatives EBITA von 297 (Vorjahr: 332) Millionen Euro erzielt. Unter Berücksichtigung des im ersten Quartals 2024 erreichten operativen EBITA in Höhe von 260 Millionen Euro liegt das Halbjahresergebnis bei ca. 557 (Vorjahr: 677) Millionen Euro. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 6 Prozent niedriger getaxt.

