NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 17.723 Pkt - Infineon und Aixtron mit Abgaben

FRANKFURT (Dow Jones)--Chipwerte standen im nachbörslichen Handel am Freitag unter leichtem Abgabedruck. Ein Händler von Lang & Schwarz verwies auf die schwachen Vorgaben aus den USA. Dort war unter anderem die Aktie von Nvidia um 10,0 Prozent eingeknickt. Am deutschen Markt wurden Infineon 1,0 Prozent und Aixtron 0,9 Prozent tiefer getaxt. Hier habe es auch erhöhte Umsätze gegeben, so der Teilnehmer.

Für die Aktie von Knorr-Bremse ging es um 0,6 Prozent nach unten. Das Unternehmen übernimmt von Alstom das Bahnsignaltechnikgeschäft in Nordamerika. Als Kaufpreis sei ein Unternehmenswert von rund 630 Millionen Euro vereinbart worden, hieß es in einer Mitteilung.

Die Aktien von Steico wurden 3 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen hat im ersten Quartal 2024 zwar einen leichten Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr verzeichnet, das EBITDA und die EBITDA-Marge verbesserten sich aber deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

17.723 17.737 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2024 16:35 ET (20:35 GMT)