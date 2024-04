NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 17.750 Pkt - Adidas legen nach Zahlen zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Adidas und Continental standen im nachbörslichen Handel am Dienstag im Fokus. Adidas hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Der Sportartikel-Hersteller steigerte den Umsatz und den Gewinn deutlich. Für das Gesamtjahr wird der Konzern zudem zuversichtlicher. Die Abverkäufe der Yeezy-Schuhe aus der beendeten Kooperation mit dem Rapper Kanye West (Ye) gehen unterdessen weiter. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 3,5 Prozent höher getaxt.

Dagegen verloren die Aktien von Continental 3,0 Prozent. Der Konzern hat wegen verzögerten Produktanläufen, steigenden Kosten und einer schwächeren Entwicklung in Europa weniger umgesetzt als im Vorjahr. Die bereinigte operative Rendite sackte gegenüber dem Vorjahr auf Konzernebene überraschend deutlich ab. In allen drei Geschäftsbereichen - Automotive, Tires und Contitech - wurden sowohl die Umsatz- als auch Margenerwartungen des Marktes verfehlt. An dem zuletzt im März bekräftigten Ausblick für das Gesamtjahr hält der Konzern aber fest.

April 16, 2024 16:25 ET (20:25 GMT)