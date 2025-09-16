Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|DAX mit 41 Titeln
|
16.09.2025 09:26:40
Aumovio von Continental: Börsenstart mit kurzfristiger DAX-Aufnahme am 18. September - Conti-Aktie knapp in Grün
An diesem einen Tag werde der deutsche Leitindex auf Basis von 41 Titeln berechnet. Damit solle sichergestellt werden, dass Anleger den Index nachvollziehen könnten.
Am Dienstag legen die Conti-Aktien via XETRA zeitweise leicht um 0,22 Prozent zu auf 72,72 Euro.
DOW JONES
