Aumovio von Continental: Börsenstart mit kurzfristiger DAX-Aufnahme am 18. September - Conti-Aktie knapp in Grün

Im Zuge der Abspaltung von der Continental AG wird die Aktie der Conti-Sparte Aumovio am 18. September für einen Tag in den DAX aufgenommen, wie Indexbetreiber Stoxx am späten Montagabend mitteilte.

An diesem einen Tag werde der deutsche Leitindex auf Basis von 41 Titeln berechnet. Damit solle sichergestellt werden, dass Anleger den Index nachvollziehen könnten.

Am Dienstag legen die Conti-Aktien via XETRA zeitweise leicht um 0,22 Prozent zu auf 72,72 Euro.

DOW JONES