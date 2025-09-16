Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
DAX mit 41 Titeln 16.09.2025 09:26:40

Aumovio von Continental: Börsenstart mit kurzfristiger DAX-Aufnahme am 18. September - Conti-Aktie knapp in Grün

Aumovio von Continental: Börsenstart mit kurzfristiger DAX-Aufnahme am 18. September - Conti-Aktie knapp in Grün

Im Zuge der Abspaltung von der Continental AG wird die Aktie der Conti-Sparte Aumovio am 18. September für einen Tag in den DAX aufgenommen, wie Indexbetreiber Stoxx am späten Montagabend mitteilte.

An diesem einen Tag werde der deutsche Leitindex auf Basis von 41 Titeln berechnet. Damit solle sichergestellt werden, dass Anleger den Index nachvollziehen könnten.

Am Dienstag legen die Conti-Aktien via XETRA zeitweise leicht um 0,22 Prozent zu auf 72,72 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Continental-Aktie stark - Autozuliefersparte Aumovio vor Abspaltung optimistisch
Continental-Aktie schwächelt nach widersprüchlichen Analystenstimmen
Schwacher DAX drückt Continental-Aktie, Oddo bleibt positiv
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Nils Versemann / Shutterstock.com,Continental

Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten