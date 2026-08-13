Nagarjuna Agritech legte Quartalsergebnis vor

Nagarjuna Agritech hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2001,96 Prozent auf 321,8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at