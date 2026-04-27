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27.04.2026 06:31:29
Nanjing Securities A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Nanjing Securities A hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Nanjing Securities A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 CNY je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 921,4 Millionen CNY, gegenüber 1,20 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,95 Prozent präsentiert.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,290 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Nanjing Securities A ein Gewinn pro Aktie von 0,270 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,72 Prozent zurück. Hier wurden 3,82 Milliarden CNY gegenüber 3,93 Milliarden CNY im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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