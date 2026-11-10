Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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11.11.2026 00:48:16
NASA Is Accepting Astronaut Applications for the First Time in 2 Years
If you have the right stuff, you could be on the next moon mission or end up on Mars.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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