NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Montagmittag stärker

Um 18:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,24 Prozent höher bei 20 440,91 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,009 Prozent fester bei 20 393,89 Punkten, nach 20 391,97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 20 442,41 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 363,37 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 19 000,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18 100,19 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 036,85 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 23,56 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20 442,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 4,22 Prozent auf 33,37 USD), Enphase Energy (+ 3,74 Prozent auf 100,77 USD), Lucid (+ 3,41 Prozent auf 3,03 USD), Marvell Technology (+ 2,79 Prozent auf 74,09 USD) und Tesla (+ 2,62 Prozent auf 258,12 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Walgreens Boots Alliance (-2,71 Prozent auf 10,96 USD), DexCom (-2,59 Prozent auf 110,75 USD), Fortinet (-2,52 Prozent auf 59,55 USD), Datadog A (-2,41 Prozent auf 131,32 USD) und Palo Alto Networks (-2,40 Prozent auf 333,87 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 19 919 353 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,211 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,89 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at