Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
|Kursentwicklung im Fokus
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28.10.2026 18:01:24
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen zu
Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,25 Prozent höher bei 29 725,19 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 29 732,04 Zählern und damit 0,272 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (29 651,44 Punkte).
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 618,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29 798,66 Punkten.
NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 2,32 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 30 276,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der NASDAQ 100 27 763,13 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der NASDAQ 100 bei 26 012,16 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 17,93 Prozent aufwärts. Bei 31 361,37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit GE HealthCare Technologies (+ 7,13 Prozent auf 76,18 USD), Sandisk (+ 5,69 Prozent auf 1 379,14 USD), Lam Research (+ 5,59 Prozent auf 254,32 USD), Micron Technology (+ 4,69 Prozent auf 972,32 USD) und Applied Materials (+ 4,68 Prozent auf 414,46 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Old Dominion Freight Line (-5,44 Prozent auf 176,85 USD), Baker Hughes (-5,08 Prozent auf 56,01 USD), Teradyne (-4,13 Prozent auf 310,31 USD), NXP Semiconductors (-3,77 Prozent auf 243,95 USD) und Automatic Data Processing (-2,92 Prozent auf 284,55 USD) unter Druck.
Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 10 710 273 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,724 Bio. Euro.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf
Die Micron Technology-Aktie hat mit 5,29 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Teradyne Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Applied Materials Inc.
|378,70
|2,82%
|Automatic Data Processing Inc.
|255,60
|-1,60%
|Baker Hughes Inc.
|48,97
|-0,13%
|CrowdStrike
|230,80
|3,94%
|GE HealthCare Technologies
|68,61
|0,70%
|Kraft Heinz Company
|21,35
|-0,37%
|Lam Research Corp.
|227,75
|2,13%
|Micron Technology Inc.
|838,70
|-2,73%
|NVIDIA Corp.
|190,84
|-0,28%
|NXP Semiconductors N.V.
|235,30
|5,30%
|Old Dominion Freight Line Inc.
|150,68
|-3,71%
|Sandisk Corp
|1 190,00
|-3,25%
|SpaceX
|128,84
|-0,14%
|Teradyne Inc.
|264,55
|-3,87%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|29 303,02
|-1,71%
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