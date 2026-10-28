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Kursentwicklung im Fokus 28.10.2026 18:01:24

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen zu

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen zu

Der NASDAQ 100 verzeichnet derzeit Kursgewinne.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,25 Prozent höher bei 29 725,19 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 29 732,04 Zählern und damit 0,272 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (29 651,44 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 618,42 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29 798,66 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 2,32 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 30 276,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der NASDAQ 100 27 763,13 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der NASDAQ 100 bei 26 012,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 17,93 Prozent aufwärts. Bei 31 361,37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit GE HealthCare Technologies (+ 7,13 Prozent auf 76,18 USD), Sandisk (+ 5,69 Prozent auf 1 379,14 USD), Lam Research (+ 5,59 Prozent auf 254,32 USD), Micron Technology (+ 4,69 Prozent auf 972,32 USD) und Applied Materials (+ 4,68 Prozent auf 414,46 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Old Dominion Freight Line (-5,44 Prozent auf 176,85 USD), Baker Hughes (-5,08 Prozent auf 56,01 USD), Teradyne (-4,13 Prozent auf 310,31 USD), NXP Semiconductors (-3,77 Prozent auf 243,95 USD) und Automatic Data Processing (-2,92 Prozent auf 284,55 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 10 710 273 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,724 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die Micron Technology-Aktie hat mit 5,29 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Applied Materials Inc. 378,70 2,82% Applied Materials Inc.
Automatic Data Processing Inc. 255,60 -1,60% Automatic Data Processing Inc.
Baker Hughes Inc. 48,97 -0,13% Baker Hughes Inc.
CrowdStrike 230,80 3,94% CrowdStrike
GE HealthCare Technologies 68,61 0,70% GE HealthCare Technologies
Kraft Heinz Company 21,35 -0,37% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 227,75 2,13% Lam Research Corp.
Micron Technology Inc. 838,70 -2,73% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 190,84 -0,28% NVIDIA Corp.
NXP Semiconductors N.V. 235,30 5,30% NXP Semiconductors N.V.
Old Dominion Freight Line Inc. 150,68 -3,71% Old Dominion Freight Line Inc.
Sandisk Corp 1 190,00 -3,25% Sandisk Corp
SpaceX 128,84 -0,14% SpaceX
Teradyne Inc. 264,55 -3,87% Teradyne Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 303,02 -1,71%

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