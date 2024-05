NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel im Minus

Am Donnerstag fiel der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 1,06 Prozent auf 18 538,66 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,286 Prozent auf 18 683,25 Punkte an der Kurstafel, nach 18 736,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 18 487,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 705,26 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,68 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 30.04.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17 440,69 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, bei 18 043,85 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 30.05.2023, bei 14 354,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 12,06 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 18 907,54 Punkten. 16 249,19 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Warner Bros Discovery (+ 5,48 Prozent auf 8,08 USD), Lucid (+ 4,73 Prozent auf 2,88 USD), Enphase Energy (+ 3,95 Prozent auf 130,66 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 3,36 Prozent auf 15,39 USD) und JDcom (+ 3,04 Prozent auf 30,21 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil CrowdStrike (-9,61 Prozent auf 315,92 USD), DexCom (-7,24 Prozent auf 118,40 USD), Adobe (-6,64 Prozent auf 445,87 USD), Intuit (-5,90 Prozent auf 562,97 USD) und Zscaler (-4,70 Prozent auf 156,65 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 19 210 718 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,962 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 4,62 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,27 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at