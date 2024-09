NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 beginnt Handel im Plus

Am Donnerstag klettert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,62 Prozent auf 19 038,27 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,301 Prozent auf 18 864,42 Punkte an der Kurstafel, nach 18 921,40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 044,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 855,61 Punkten.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,06 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 05.08.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17 895,16 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 05.06.2024, bei 19 035,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15 508,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 15,08 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 20 690,97 Punkte. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Tesla (+ 4,32 Prozent auf 228,89 USD), Comcast (+ 2,72 Prozent auf 39,72 USD), Amazon (+ 2,38 Prozent auf 177,45 USD), NVIDIA (+ 1,77 Prozent auf 108,09 USD) und Enphase Energy (+ 1,26 Prozent auf 114,53 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Copart (-7,71 Prozent auf 48,96 USD), Old Dominion Freight Line (-4,97 Prozent auf 185,91 USD), Biogen (-2,70 Prozent auf 199,42 USD), AstraZeneca (-2,36 Prozent auf 83,73 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-2,20 Prozent auf 468,05 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 601 140 Aktien gehandelt. Mit 3,056 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die JDcom-Aktie hat mit 8,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Diamondback Energy-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,95 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

