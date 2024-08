NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 beginnt Montagssitzung im Plus

Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,96 Prozent stärker bei 19 206,14 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,519 Prozent höher bei 19 122,43 Punkten, nach 19 023,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 19 211,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 078,12 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 19 682,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17 782,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, den Wert von 15 750,93 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 16,09 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell ON Semiconductor (+ 11,73 Prozent auf 78,40 USD), Tesla (+ 4,65 Prozent auf 230,01 USD), DexCom (+ 3,88 Prozent auf 66,48 USD), Lam Research (+ 3,77 Prozent auf 928,39 USD) und NXP Semiconductors (+ 3,23 Prozent auf 261,80 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Pinduoduo (spons ADRs) (-2,17 Prozent auf 127,96 USD), Dollar Tree (-1,32 Prozent auf 102,56 USD), IDEXX Laboratories (-1,04 Prozent auf 464,82 USD), PepsiCo (-0,89 Prozent auf 171,21 USD) und Honeywell (-0,88 Prozent auf 200,95 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 6 375 582 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,078 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at