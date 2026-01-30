AMD Aktie

NASDAQ 100 im Blick 30.01.2026 20:04:29

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt am Nachmittag

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt am Nachmittag

Heute ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,94 Prozent schwächer bei 25 639,86 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,557 Prozent schwächer bei 25 740,19 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 884,30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 25 456,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 823,30 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,035 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 30.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 462,56 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 30.10.2025, einen Stand von 25 734,81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 21 508,12 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1,72 Prozent zu Buche. Bei 26 165,08 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 954,18 Punkte.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Charter A (+ 6,54 Prozent auf 204,05 USD), Tesla (+ 4,17 Prozent auf 433,95 USD), T-Mobile US (+ 3,69 Prozent auf 196,26 USD), PepsiCo (+ 1,60 Prozent auf 151,07 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 1,38 Prozent auf 145,16 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen KLA-Tencor (-13,88 Prozent auf 1 450,94 USD), AppLovin (-12,42 Prozent auf 498,56 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,70 Prozent auf 237,81 USD), Microchip Technology (-4,75 Prozent auf 75,59 USD) und ON Semiconductor (-4,73 Prozent auf 59,26 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23 691 289 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,898 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,91 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

05.11.25 AMD Buy UBS AG
07.05.25 AMD Kaufen DZ BANK
22.04.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
05.02.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
31.07.24 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 199,64 -5,07% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
AppLovin Corp 396,40 -16,49% AppLovin Corp
Charter Inc (A) (Charter Communications) 174,18 14,73% Charter Inc (A) (Charter Communications)
JD.com Inc (spons. ADRs) 24,00 -1,03% JD.com Inc (spons. ADRs)
KLA-Tencor Corp. 1 201,60 -14,79% KLA-Tencor Corp.
Kraft Heinz Company 20,04 3,75% Kraft Heinz Company
Microchip Technology Inc. 64,09 -3,25% Microchip Technology Inc.
NVIDIA Corp. 161,12 0,36% NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp. 50,47 -2,77% ON Semiconductor Corp.
PepsiCo Inc. 129,68 4,38% PepsiCo Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 126,10 6,01% Strategy (ex MicroStrategy)
Tesla 363,50 4,41% Tesla
T-Mobile US 166,12 5,10% T-Mobile US

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 552,39 -1,28%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

