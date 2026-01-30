AMD Aktie
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt am Nachmittag
Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,94 Prozent schwächer bei 25 639,86 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,557 Prozent schwächer bei 25 740,19 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 884,30 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 25 456,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 823,30 Punkten.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,035 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 30.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 462,56 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 30.10.2025, einen Stand von 25 734,81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 21 508,12 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1,72 Prozent zu Buche. Bei 26 165,08 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 954,18 Punkte.
NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Charter A (+ 6,54 Prozent auf 204,05 USD), Tesla (+ 4,17 Prozent auf 433,95 USD), T-Mobile US (+ 3,69 Prozent auf 196,26 USD), PepsiCo (+ 1,60 Prozent auf 151,07 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 1,38 Prozent auf 145,16 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen KLA-Tencor (-13,88 Prozent auf 1 450,94 USD), AppLovin (-12,42 Prozent auf 498,56 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,70 Prozent auf 237,81 USD), Microchip Technology (-4,75 Prozent auf 75,59 USD) und ON Semiconductor (-4,73 Prozent auf 59,26 USD).
Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23 691 289 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,898 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,91 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
