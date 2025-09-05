NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Beim NASDAQ 100 standen die Signale am fünften Tag der Woche auf Stabilisierung.

Letztendlich ging der NASDAQ 100 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 23 652,44 Punkten aus dem Freitagshandel. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,884 Prozent auf 23 841,98 Punkte an der Kurstafel, nach 23 633,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23 475,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 860,25 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,75 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 05.08.2025, wies der NASDAQ 100 23 018,56 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 05.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 547,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.09.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18 930,33 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 12,76 Prozent. Bei 23 969,27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Broadcom (+ 9,41 Prozent auf 334,89 USD), Enphase Energy (+ 8,57 Prozent auf 39,65 USD), Micron Technology (+ 5,76 Prozent auf 131,37 USD), ASML (+ 3,75 Prozent auf 781,70 USD) und KLA-Tencor (+ 3,64 Prozent auf 905,09 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Lululemon Athletica (-18,58 Prozent auf 167,80 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-6,58 Prozent auf 151,14 USD), Fastenal (-4,54 Prozent auf 47,99 USD), Diamondback Energy (-2,82 Prozent auf 138,71 USD) und Copart (-2,80 Prozent auf 48,57 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 53 740 889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,567 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,03 erwartet. Mit 5,94 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

