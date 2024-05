NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 mittags im Plus

Um 17:59 Uhr verbucht der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 1,09 Prozent auf 18 826,78 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,247 Prozent auf 18 669,36 Punkte an der Kurstafel, nach 18 623,39 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18 844,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 664,79 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,44 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 24.04.2024, den Wert von 17 526,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17 937,61 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 24.05.2023, bei 13 604,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 13,80 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 907,54 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Ross Stores (+ 9,88 Prozent auf 144,89 USD), Enphase Energy (+ 8,03 Prozent auf 126,93 USD), Constellation Energy (+ 5,68 Prozent auf 233,72 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 4,11 Prozent auf 159,94 USD) und QUALCOMM (+ 3,83 Prozent auf 209,49 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Workday A (-13,89 Prozent auf 224,66 USD), Intuit (-8,05 Prozent auf 608,96 USD), JDcom (-3,14 Prozent auf 30,22 USD), Lucid (-2,76 Prozent auf 2,65 USD) und Atlassian A (-1,79 Prozent auf 171,07 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 851 927 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2,959 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 4,97 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 9,55 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at