Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Zuschlägen

Heute zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Montag geht es im NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,69 Prozent auf 23 223,58 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,258 Prozent auf 23 124,97 Punkte an der Kurstafel, nach 23 065,47 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 23 264,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 122,93 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 21 626,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 17 808,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 19 522,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 10,72 Prozent. Bei 23 264,45 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Arm (+ 4,37 Prozent auf 163,59 USD), PDD (+ 2,96 Prozent auf 112,23 USD), Ross Stores (+ 2,92 Prozent auf 133,74 USD), Palo Alto Networks (+ 2,80 Prozent auf 201,26 USD) und ON Semiconductor (+ 2,55 Prozent auf 62,27 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Lucid (-6,74 Prozent auf 2,84 USD), Biogen (-3,01 Prozent auf 121,23 USD), Marvell Technology (-1,88 Prozent auf 73,25 USD), Lululemon Athletica (-1,84 Prozent auf 225,55 USD) und PepsiCo (-1,60 Prozent auf 140,95 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Lucid-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 672 267 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,613 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die JDcom-Aktie verzeichnet mit 7,51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

