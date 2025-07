NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Am Montag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0,50 Prozent stärker bei 23 180,06 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,258 Prozent auf 23 124,97 Punkte an der Kurstafel, nach 23 065,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23 122,93 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 264,45 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21 626,39 Punkte. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 21.04.2025, einen Wert von 17 808,30 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, einen Stand von 19 522,62 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10,51 Prozent zu. 23 264,45 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 542,20 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Arm (+ 3,30 Prozent auf 161,92 USD), Ross Stores (+ 3,14 Prozent auf 134,02 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,80 Prozent auf 191,15 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 2,72 Prozent auf 190,10 USD) und QUALCOMM (+ 2,69 Prozent auf 158,97 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Lucid (-7,24 Prozent auf 2,82 USD), Lululemon Athletica (-2,86 Prozent auf 223,21 USD), Marvell Technology (-2,13 Prozent auf 73,06 USD), ASML (-2,03 Prozent auf 719,68 USD) und Biogen (-1,85 Prozent auf 122,68 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 ist die Lucid-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 35 474 673 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,613 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die JDcom-Aktie hat mit 7,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 5,76 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

