NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht Gewinne

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Um 20:02 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,20 Prozent auf 17 791,35 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 17 757,60 Punkte an der Kurstafel, nach 17 755,07 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 17 814,12 Punkte, das Tagestief hingegen 17 728,55 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,888 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.01.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 16 649,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.11.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15 313,24 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.02.2023, den Stand von 12 495,38 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 7,54 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 17 814,12 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit GLOBALFOUNDRIES (+ 5,02 Prozent auf 55,18 USD), Marvell Technology (+ 4,83 Prozent auf 72,72 USD), Lululemon Athletica (+ 4,01 Prozent auf 476,12 USD), ON Semiconductor (+ 3,68 Prozent auf 79,79 USD) und Align Technology (+ 3,42 Prozent auf 294,46 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil PayPal (-11,34 Prozent auf 56,07 USD), O Reilly Automotive (-5,03 Prozent auf 1 013,35 USD), AstraZeneca (-4,46 Prozent auf 63,58 USD), JDcom (-3,84 Prozent auf 22,17 USD) und Comcast (-3,57 Prozent auf 41,33 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Aktuell weist die PayPal-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 9 702 600 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,795 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,99 zu Buche schlagen. Mit 6,65 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at