NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert schlussendlich

Der NASDAQ 100 bewegte sich am ersten Tag der Woche kaum.

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 am Montag nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 29 995,38 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,348 Prozent auf 30 150,77 Punkte an der Kurstafel, nach 30 046,14 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30 195,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29 971,92 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 28 592,66 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 29 125,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23 712,07 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 19,00 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Sandisk (+ 8,88 Prozent auf 1 786,85 USD), Teradyne (+ 5,81 Prozent auf 443,14 USD), Applied Materials (+ 5,55 Prozent auf 535,31 USD), Marvell Technology (+ 5,54 Prozent auf 234,33 USD) und Western Digital (+ 5,35 Prozent auf 536,01 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Thomson Reuters (-4,39 Prozent auf 99,06 USD), Ross Stores (-4,11 Prozent auf 235,28 USD), Autodesk (-3,98 Prozent auf 241,64 USD), Adobe (-3,78 Prozent auf 254,04 USD) und Workday (-3,77 Prozent auf 191,18 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 24 562 827 Aktien gehandelt. Mit 4,701 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,28 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at