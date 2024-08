NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start leichter

Der NASDAQ 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am Mittwoch wieder ab.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,48 Prozent leichter bei 19 487,24 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 19 567,45 Zählern und damit 0,072 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (19 581,52 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 19 467,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 587,04 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 0,976 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 19 023,66 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.05.2024, den Wert von 18 869,44 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, bei 15 052,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 17,79 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Gilead Sciences (+ 2,35 Prozent auf 78,81 USD), Enphase Energy (+ 2,13 Prozent auf 125,14 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 1,23 Prozent auf 486,19 USD), Fiserv (+ 0,96 Prozent auf 171,81 USD) und Verisk Analytics A (+ 0,96 Prozent auf 271,49 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Super Micro Computer (-17,53 Prozent auf 451,64 USD), Lucid (-4,50 Prozent auf 3,93 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-3,56 Prozent auf 92,50 USD), Lululemon Athletica (-2,91 Prozent auf 263,30 USD) und Arm (-2,00 Prozent auf 128,58 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6 869 198 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,099 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die JDcom-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at