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NASDAQ 100-Kursentwicklung 18.09.2026 20:04:20

NASDAQ 100 aktuell: So steht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag

NASDAQ 100 aktuell: So steht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag

Das macht das Börsenbarometer in New York am Nachmittag.

Um 20:02 Uhr gewinnt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,10 Prozent auf 29 476,72 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,281 Prozent auf 29 529,64 Punkte an der Kurstafel, nach 29 446,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29 560,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29 371,89 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 2,03 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 18.08.2026, den Stand von 29 490,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 30 406,19 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 454,89 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 16,94 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 14,14 Prozent auf 150,95 USD), Sandisk (+ 8,00 Prozent auf 1 743,62 USD), Seagate Technology (+ 6,00 Prozent auf 851,30 USD), Lam Research (+ 4,90 Prozent auf 282,50 USD) und Applied Materials (+ 4,27 Prozent auf 435,22 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil QUALCOMM (-5,60 Prozent auf 178,14 USD), Rocket Lab (-5,57 Prozent auf 64,04 USD), Thomson Reuters (-4,70 Prozent auf 94,80 USD), Netflix (-4,62 Prozent auf 71,83 USD) und Intuit (-3,76 Prozent auf 301,37 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 19 224 556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,488 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ 100 hat die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,48 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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