NASDAQ 100-Handel aktuell: Anleger lassen NASDAQ 100 steigen

Der NASDAQ 100 steigt am Mittwoch.

Um 20:02 Uhr legt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 2,51 Prozent auf 19 267,22 Punkte zu. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 2,27 Prozent auf 19 222,85 Punkte an der Kurstafel, nach 18 796,27 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19 366,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 19 162,91 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,757 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, mit 19 682,87 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 17 440,69 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Stand von 15 757,00 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 16,46 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit NVIDIA (+ 11,28 Prozent auf 115,43 USD), Constellation Energy (+ 10,87 Prozent auf 187,02 USD), Broadcom (+ 10,09 Prozent auf 158,00 USD), Arm (+ 7,65 Prozent auf 143,13 USD) und ASML (+ 7,13 Prozent auf 921,57 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Verisk Analytics A (-8,47 Prozent auf 261,76 USD), Marriott (-5,80 Prozent auf 224,91 USD), DexCom (-2,93 Prozent auf 67,66 USD), Gilead Sciences (-1,52 Prozent auf 76,86 USD) und CrowdStrike (-1,29 Prozent auf 230,63 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 47 092 075 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,092 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

2024 verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 4,68 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at