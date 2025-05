NASDAQ 100-Handel aktuell: Gewinne im NASDAQ 100

Das macht der NASDAQ 100 am Dienstag.

Der NASDAQ 100 klettert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 2,44 Prozent auf 21 425,70 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,37 Prozent fester bei 21 201,45 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20 915,65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 21 429,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 145,13 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, einen Wert von 19 432,56 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.02.2025, den Wert von 20 550,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, stand der NASDAQ 100 bei 18 808,35 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 2,15 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 22 222,61 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 7,46 Prozent auf 65,22 USD), Tesla (+ 6,97 Prozent auf 362,99 USD), Warner Bros Discovery (+ 6,72 Prozent auf 9,61 USD), AppLovin A (+ 6,60 Prozent auf 377,68 USD) und Arm (+ 6,46 Prozent auf 135,39 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Pinduoduo (spons ADRs) (-15,44 Prozent auf 100,83 USD), JDcom (-2,47 Prozent auf 32,53 USD), Copart (-1,10 Prozent auf 53,08 USD), O Reilly Automotive (-1,07 Prozent auf 1 359,63 USD) und Keurig Dr Pepper (-0,41 Prozent auf 32,79 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21 455 249 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,947 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,09 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at