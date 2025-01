NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 auf grünem Terrain

Das macht der NASDAQ 100 am zweiten Tag der Woche.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:03 Uhr um 1,38 Prozent fester bei 21 419,27 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,278 Prozent fester bei 21 186,08 Punkten in den Dienstagshandel, nach 21 127,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 21 043,13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 457,94 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 473,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 20 351,07 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 17 421,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 2,12 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 21 945,48 Punkten. Bei 20 538,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell CrowdStrike (+ 7,95 Prozent auf 403,46 USD), Zoom Video Communications (+ 6,76 Prozent auf 87,55 USD), NVIDIA (+ 6,66 Prozent auf 126,31 USD), Zscaler (+ 6,16 Prozent auf 203,02 USD) und Datadog A (+ 6,11 Prozent auf 150,84 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Enphase Energy (-3,50 Prozent auf 61,71 USD), Paccar (-3,05 Prozent auf 106,56 USD), MicroStrategy (-2,69 Prozent auf 338,55 USD), Analog Devices (-2,59 Prozent auf 209,84 USD) und Warner Bros Discovery (-2,43 Prozent auf 10,24 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 90 703 789 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,313 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die JDcom-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. The Kraft Heinz Company lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,31 Prozent.

Redaktion finanzen.at