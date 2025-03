NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung im Plus

Am Dienstag stieg der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 0,53 Prozent auf 20 287,83 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,080 Prozent auf 20 196,50 Punkte an der Kurstafel, nach 20 180,44 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 20 292,19 Punkte, das Tagestief hingegen 20 164,07 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 25.02.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 21 087,25 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21 797,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.03.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18 277,06 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 3,28 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 22 222,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 19 152,57 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Tesla (+ 3,50 Prozent auf 288,14 USD), CrowdStrike (+ 3,30 Prozent auf 384,95 USD), Palo Alto Networks (+ 2,79 Prozent auf 189,95 USD), Zscaler (+ 2,79 Prozent auf 215,73 USD) und MercadoLibre (+ 2,67 Prozent auf 2 191,30 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Regeneron Pharmaceuticals (-4,06 Prozent auf 634,14 USD), Dollar Tree (-3,73 Prozent auf 67,14 USD), Micron Technology (-2,85 Prozent auf 94,18 USD), Microchip Technology (-2,84 Prozent auf 52,36 USD) und JDcom (-2,58 Prozent auf 41,47 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 34 114 568 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,041 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at