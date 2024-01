NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 klettert zum Handelsstart

Am Donnerstag steigt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,29 Prozent auf 17 549,80 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,514 Prozent auf 17 589,27 Punkte an der Kurstafel, nach 17 499,30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 17 543,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 590,84 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,840 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der NASDAQ 100 16 777,40 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 14 381,64 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 25.01.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 11 814,69 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,08 Prozent zu. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 665,26 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Lam Research (+ 4,44 Prozent auf 885,85 USD), Comcast (+ 3,95 Prozent auf 45,53 USD), ASML (+ 2,79 Prozent auf 870,94 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,59 Prozent auf 10,68 USD) und KLA-Tencor (+ 2,49 Prozent auf 654,37 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Tesla (-9,30 Prozent auf 188,50 USD), Lucid (-7,27 Prozent auf 2,62 USD), ON Semiconductor (-2,30 Prozent auf 73,42 USD), Datadog A (-1,72 Prozent auf 120,47 USD) und Zoom Video Communications (-1,30 Prozent auf 68,14 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 9 053 416 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,772 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,79 zu Buche schlagen. Walgreens Boots Alliance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,81 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at