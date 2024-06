NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt am Nachmittag zu

Am Nachmittag agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Am Dienstag erhöht sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,02 Prozent auf 19 907,00 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,008 Prozent fester bei 19 904,43 Punkten in den Dienstagshandel, nach 19 902,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 19 940,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19 837,86 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18 546,23 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 18.03.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 17 985,01 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 15 083,92 Punkten gehandelt.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 20,33 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 19 977,84 Punkte. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 4,82 Prozent auf 15,88 USD), Micron Technology (+ 4,23 Prozent auf 154,08 USD), Constellation Energy (+ 4,00 Prozent auf 220,50 USD), NVIDIA (+ 3,67 Prozent auf 135,79 USD) und QUALCOMM (+ 3,24 Prozent auf 229,42 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Zscaler (-2,68 Prozent auf 179,44 USD), Moderna (-2,48 Prozent auf 134,48 USD), Charter A (-2,27 Prozent auf 279,45 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,27 Prozent auf 154,80 USD) und Dollar Tree (-2,26 Prozent auf 106,19 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 32 979 476 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,065 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at